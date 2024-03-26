В США обрушился крупный автомобильный мост. Есть жертвы
Мост Фрэнсис Скотт Ки в Балтиморе (США) обрушился утром во вторник после столкновения с ним грузового корабля, сообщает The Guardian. Мост соединяет западную и восточную части города.
Несколько автомобилей упали в реку, судно сначала загорелось, а затем ушло под воду. По предварительным данным, есть погибшие.
Инцидент произошел около 01:30 по местному времени (08:30 по Москве). Пожарная служба Балтимора заявила, что ищет по меньшей мере семь человек, предположительно, находящихся в воде.
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На видео, опубликованном в СМИ, видно, как судно врезалось в одну из центральных опор моста, в результате чего и произошло обрушение.
Власти охарактеризовали происшествие «развивающимся явлением с массовыми жертвами».
Транспортное управление штата Мэриленд сообщает, что все дороги в районе инцидента перекрыты.
Грузовое судно «Дали» длиной 290 метров, зарегистрированное под флагом Сингапура, покинуло Балтимор в час ночи и направлялось в столицу Шри-Ланки Коломбо.
На месте происшествия находятся сотрудники службы экстренной помощи, проводятся спасательные работы.
Построенный в 1977 году четырехполосный мост, протяженностью 2,6 км, проходит над рекой Патапско и является жизненно важной артерией, соединяющей восточное побережье США с портом Балтимора – центром судоходства на побережье США.
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Источник: The Guardian