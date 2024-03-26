Эти семейные машины с пробегом признаны самыми худшими
Специалисты британского издания WhatCar назвали самые проблемные семейные бэушные авто. Исследование проводилось экспертами WhatCar совместно с представителями страховой компании MotorEasy. Были опрошены 21 000 владельцев семейных авто. Их попросили подробно рассказать о проблемах, с которыми они столкнулись во время эксплуатации своих авто за последние два года.
В итоге первым в рейтинге самым ненадежных семейных автомобилей стал Audi A3. О поломках рассказали 59% владельцев. Чаще всего жалобы поступали на работу навигации и мультимедийной системы, имели место проблемы с электрикой, с коробкой передач, кузовом.
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На второй строчке оказался Volkswagen Golf. На проблемы с эксплуатацией этого авто пожаловались 48% респондентов.
Третье место в антирейтинге заняла Skoda Octavia. На проблемы с этой моделью жаловались 49% опрошенных автовладельцев.
Также в рейтинг самых проблемных машин попали Mercedes A-Class c дизельным мотором, Seat Leon, Mercedes A-Class с бензиновым мотором, Opel Astra, Skoda Scala,
Mercedes A-Class гибрид, Kia XCeed.
Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал 7-местный гибридный внедорожник Tank 500 Urban.
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Источник: Autonews.ru