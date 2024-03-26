Новый кроссовер Citroen Basalt – ждем в России?
Новый кросс-купе Citroen Basalt не будет продаваться во Франции – его сделали специально для развивающихся рынков. Следовательно, это будет недорогой и не перегруженный технологиями кроссовер.
Новая модель, ранее известная как Citroen C3X, несколько раз попадала в поле зрения фотошпионов. Его называли то фастбеком, то седаном с элементами кроссовера. Но, в итоге, это кросс-купе.
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На тизере видна наклонная линия крыши, спойлер на задней двери и изящные светодиодные задние фонари.
Кроссовер получит большой дорожный просвет и пластиковый защитный обвес.
Под капотом возможно появление 1,2-литрового турбомотора мощностью 110 л.с.
Мы узнаем больше о Citroen Basalt 27 марта 2024 года. В серию модель пойдет в ближайшие месяцы.
Напомним, что в Калуге возобновилось производство Ситроенов, и у бренда есть «вход» на российский рынок.
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