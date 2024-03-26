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Новый кроссовер Citroen Basalt – ждем в России?

Citroen Basalt скоро поступит в продажу, но только не во Франции

Новый кросс-купе Citroen Basalt не будет продаваться во Франции – его сделали специально для развивающихся рынков. Следовательно, это будет недорогой и не перегруженный технологиями кроссовер.

Новая модель, ранее известная как Citroen C3X, несколько раз попадала в поле зрения фотошпионов. Его называли то фастбеком, то седаном с элементами кроссовера. Но, в итоге, это кросс-купе.

Новый кросс-купе Citroen Basalt
Новый кросс-купе Citroen Basalt

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На тизере видна наклонная линия крыши, спойлер на задней двери и изящные светодиодные задние фонари.

Кроссовер получит большой дорожный просвет и пластиковый защитный обвес.

Под капотом возможно появление 1,2-литрового турбомотора мощностью 110 л.с.

Мы узнаем больше о Citroen Basalt 27 марта 2024 года. В серию модель пойдет в ближайшие месяцы.

Напомним, что в Калуге возобновилось производство Ситроенов, и у бренда есть «вход» на российский рынок.

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Кирилл Панов
Фото:Citroen
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:Citroen
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