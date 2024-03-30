Вот какие деньги можно зарабатывать в сфере авто без опыта работы

В hh.ru сделали подборку денежных вакансий в автосфере

В марте 2024 года на hh.ru представлено более 3.5 тыс. вакансий в сфере авто для соискателей без опыта работы. Из них более 2.2 тысячи в области розничной торговли автомобилями, более 1.8 тыс. – в области техобслуживания и ремонта авто и свыше 1.4 тыс. – в розничной торговле автозапчастями.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 500 вакансий, Санкт-Петербург – 250 вакансий и Татарстан – более 160 вакансий.

Зарплатная вилка в более чем 600 вакансиях начинается от 165 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку пяти самых высокооплачиваемых вакансий марта в сфере авто для соискателей без опыта работы:

Шиномонтажник – от 200 000 рублей после вычета налогов (Москва). От кандидата не потребуют опыта, обучение предоставит работодатель.

Механик-агрегатчик в дилерский центр (Москва) – от 120 000 до 250 000 рублей после вычета налогов. Предлагается работа в крупном холдинге, на первом этапе предусмотрено 5-недельное обучение со стипендией в 40 000 рублей.

Мастер-приемщик слесарного цеха (Нижний Новгород) – до 170 000 рублей до вычета налогов. От кандидата потребуется лишь образование не ниже среднего.

Автослесарь (Нижний Новгород) – до 150 000 рублей до вычета налогов. Работодатель обязуется обеспечить обучение и наставничество опытных коллег.

Диагност-электрик в официальный центр Exeed (Ростов-на-Дону) – от 100 000 рублей после вычета налогов. Рассматриваются кандидаты в том числе и без опыта работы.