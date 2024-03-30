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Выиграй Omoda S5
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Вот какие деньги можно зарабатывать в сфере авто без опыта работы

В hh.ru сделали подборку денежных вакансий в автосфере

В марте 2024 года на hh.ru представлено более 3.5 тыс. вакансий в сфере авто для соискателей без опыта работы. Из них более 2.2 тысячи в области розничной торговли автомобилями, более 1.8 тыс. – в области техобслуживания и ремонта авто и свыше 1.4 тыс. – в розничной торговле автозапчастями.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 500 вакансий, Санкт-Петербург – 250 вакансий и Татарстан – более 160 вакансий.

Зарплатная вилка в более чем 600 вакансиях начинается от 165 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку пяти самых высокооплачиваемых вакансий марта в сфере авто для соискателей без опыта работы:

  • Шиномонтажник – от 200 000 рублей после вычета налогов (Москва). От кандидата не потребуют опыта, обучение предоставит работодатель.
  • Механик-агрегатчик в дилерский центр (Москва) – от 120 000 до 250 000 рублей после вычета налогов. Предлагается работа в крупном холдинге, на первом этапе предусмотрено 5-недельное обучение со стипендией в 40 000 рублей.
  • Мастер-приемщик слесарного цеха (Нижний Новгород) – до 170 000 рублей до вычета налогов. От кандидата потребуется лишь образование не ниже среднего.

Стало известно, сколько зарабатывают таксисты
  • Автослесарь (Нижний Новгород) – до 150 000 рублей до вычета налогов. Работодатель обязуется обеспечить обучение и наставничество опытных коллег.
  • Диагност-электрик в официальный центр Exeed (Ростов-на-Дону) – от 100 000 рублей после вычета налогов. Рассматриваются кандидаты в том числе и без опыта работы.
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ВЫИГРАЙ OMODA S5!

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• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
30.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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