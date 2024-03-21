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Российских автовладельцев успокоили: средняя стоимость запчастей снизилась

РСА: средние цены на запчасти в новом справочнике снизились на 0,6%

Стоимость автозапчастей в справочнике средней стоимости (используется для расчета выплат по ОСАГО), вступившим в силу 19 марта текущего года, понизилась на 0,6% относительно данных справочника от 19 декабря 2023 года. Из этого можно сделать вывод, что ситуация с запчастями во многом стабилизировалась, отметил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сказано в сообщении союза.

Он пояснил, что цена деталей для тех марок машин, по которым ранее фиксировался рост, в новом справочнике возросла умеренно. Больше всего (на 11,7%) выросли в цене запчасти для Infiniti. Запчасти для Suzuki подорожали на 4,8%, для Subaru – на 3,2%, для Mazda – на 2,7%, для Mercedes-Benz – на 1,8%.

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Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Причины такой ситуации с ценами Уфимцев видит в работе параллельного импорта и поступлениях неоригинальных запчастей, стоимость которые следует учитывать при формировании средних цен на детали в справочнике. Доля комплектующих, по которым в справочник вошли именно цены на сертифицированные неоригинальные, выросла до 10,4%, а по наиболее популярным деталям доля приблизилась к 36%.

Также глава РСА заметил, из-за резкого роста объема контрафактных запчастей, выдаваемых за оригинал, но в действительности некачественных подделок, увеличился спрос на неоригинальные детали, которые подделывают намного реже. Время доставки наиболее востребованных деталей к популярным брендам может превышать месяц.

Ранее главред «За рулем» рассказал о новом Solaris с бывшего завода Hyundai.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
21.03.2024
Фото:Depositphotos
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