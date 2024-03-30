В этом заброшенном дилерском центре гниют десятки автомобилей
В Сети появилось увлекательное, но печальное видео заброшенного дилерского центра, в шоу-руме которого находится с десяток автомобилей. Он расположен где-то во Франции и закрылся много лет назад.
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Здесь есть Peugeot 505 GTi, стоящий рядом с более новым 405 SR. Эту пару покрытых плесенью седанов, вероятно, никто не трогал уже долгое время.
Неожиданно в заброшенном автосалоне нашелся и Ford Focus первого поколения, а также обновленный хэтчбек Nissan Micra первого поколения, универсал Fiat Palio и зеленый минивэн Mazda Premacy.
В основном это автомобили 1990-х годов, но есть и пара более старых автомобилей. Это черный Peugeot 203 1950-х годов выпуска, за которым стоит автомобиль 1920-х или 1930-х годов выпуска.
Также в автосалоне нашлось много запчастей и руководств по техническому обслуживанию, которые вполне могут пригодиться.
В мастерской все еще есть кое-какие инструменты, множество колес, покрышек и остатки моторного масла.
Вывеска Talbot говорит о том, что автосалон был закрыт еще в 1995 году.
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