Более тысячи автобусов НефАЗ попали под отзыв в РФ

Росстандарт сообщил об отзыве 1175 автобусов НефАЗ

Нефтекамский автозавод сообщил об отзыве 1175 автобусов НефАЗ, проданных с 14 июля 2022 года по 31 октября 2023 года.

Автобусы отзывают из-за отсутствия системы оборудования ЭРА-ГЛОНАСС и уникального номера ICCID в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС).

НефАЗ-5299

В Росстандарте заявили, что на всех ТС установят и активируют ЭРА ГЛОНАСС в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, оформленному ОТТС и оформленному заключению по ПП РФ № 855.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

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Источник: пресс-служба Росстандарта