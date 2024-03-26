Более тысячи автобусов НефАЗ попали под отзыв в РФ
Росстандарт сообщил об отзыве 1175 автобусов НефАЗ
Нефтекамский автозавод сообщил об отзыве 1175 автобусов НефАЗ, проданных с 14 июля 2022 года по 31 октября 2023 года.
Автобусы отзывают из-за отсутствия системы оборудования ЭРА-ГЛОНАСС и уникального номера ICCID в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС).
НефАЗ-5299
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В Росстандарте заявили, что на всех ТС установят и активируют ЭРА ГЛОНАСС в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, оформленному ОТТС и оформленному заключению по ПП РФ № 855.
Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.
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Источник: пресс-служба Росстандарта
Фото:Wikimedia
26.03.2024
Фото:Wikimedia
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