Кульминация новационных идей: в Ferrari запатентовали водородный двигатель

В Ferrari разработают автомобиль будущего с новационным водородным двигателем

Итальянский автопроизводитель Ferrari подал заявку на патент автомобиля с водородным двигателем внутреннего сгорания.

Во всех патентах, находящихся на стадии заявок в ЕС и США, упоминается изобретатель Фабрицио Фаваретто. Он трудится в Ferrari вот уже 24 года и в настоящее время является менеджером по инновациям в архитектуре транспортных средств и силовых агрегатов.

Водородный двигатель

В документах описывается гибридный спортивный автомобиль, похожий по базовой конфигурации на Corvette E-Ray. Двигатель сзади, электромотор – спереди, и на этом сходства заканчиваются.

Силовой агрегат в основной конфигурации представляет собой рядный 6-цилиндровый двигатель на водороде. Такая конфигурация предполагает место для баков с водородом по обе стороны от двигателя. Причем сам мотор установлен в перевернутом виде – коленвал находится в самой высокой точке двигателя, а головка блока цилиндров расположена прямо над дорогой.

Патент включает несколько новационных решений по достижению наддува, в том числе использование центробежных компрессоров, приводимых в действие электродвигателями, получающими энергию от торможения, и систему восстановления энергии типа MGU-H.

Есть также вариант прямого механического привода нагнетателей от двойного сцепления. Решения по обслуживанию перевернутого двигателя включают кулачковый привод насосов, размещенных в нижней части двигателя, и диффузор, выполняющий функцию крышки двигателя, что обеспечивает легкий доступ к основным компонентам.

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Источник: motor1.com