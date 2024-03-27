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Несоблюдение этого простого правила при шиномонтаже приведет к поломке подвески

Эксперт Родионов: колеса с налипшей грязью невозможно правильно отбалансировать

Грязные автомобильные диски невозможно правильно отбалансировать, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Также он отметил, что в шиномонтажных мастерских их редко моют, ограничиваясь лишь чисткой щеткой.

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«Колеса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже 5-10 грамм грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески», — пояснил специалист.

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Он отметил, что диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Отмыть их лучше всего сразу после того, как были сняты колеса, то есть перед хранением. А лучше всего иметь второй комплект, подытожил Родионов.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
27.03.2024
Фото:АГН Москва
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