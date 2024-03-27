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Представлен мощный гибридный китайский внедорожник за 2,3 млн рублей: что внутри

В Китае прошла презентация внедорожника Haval Big Dog Hi4 второго поколения

В Китае состоялась презентация внедорожника Haval Big Dog Hi4 второго поколения. В РФ модель продают под названием Dargo. Новинка доступна для покупки по цене от 179 800 юаней, или 2,3 млн рублей по текущему курсу.

Внешне Haval Big Dog Hi4 второго поколения мало изменился. Спереди у модели появилась многоугольная решетка радиатора, а на задней двери – новый значок «Hi4».

Haval Big Dog Hi4
Haval Big Dog Hi4
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Изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же была представлена полноприводная и более мощная гибридная версия Hi4. У авто семь режимов движения, среди которых «Экономичный», «Спортивный», «Грязь» и «Песок».

Внедорожник оборудован трехмоторной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора. Суммарная мощность (вместе с двумя электродвигателями) составляет 378 л.с. Расход горючего равен 1,83 л на 100 км пути в смешанном цикле. На одной электротяге машина может проехать до 102 км.

Haval Big Dog Hi4
Haval Big Dog Hi4

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Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:DongCheDi
27.03.2024
Фото:DongCheDi
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