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Аналог ушедшей Camry: этот неубиваемый японский седан резко подешевел в России

Самый надежный седан по версии iSeeCars Toyota Avalon подешевел в РФ до 3,75 млн

Toyota Avalon, признанный самым надежным седаном в мире по версии iSeeCars, подешевел в РФ. Так, в конце 2023 года его цена на популярных сайтах объявлений начиналась от 3 990 000 рублей, а в марте стоимость модели стартует уже от 3 750 000 рублей.

Такую цену предлагает частник из Казани за авто 2022 года выпуска, вместе с которым он также отдает покупателю комплект зимней резины. В цену, как пояснил продавец, уже входят СБКТС, действующий ЭПТС и уплаченный утилизационный сбор.

Toyota Avalon
Toyota Avalon
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За 3 850 000 рублей похожую модель 2023 года выпуска продает «частник» из Петербурга, который профессионально занимается ввозом иномарок в РФ. Здесь в стоимость также включены утильсбор, полное таможенное оформление автомобиля и все документы, требуемые для регистрации в ГИБДД.

В обоих случаях Avalon оснащен базовым 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 178 л.с., сопряженным с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Седан Toyota Avalon начали завозить в нашу страну по параллельному импорту в 2022 году. Это прямая альтернатива ушедшей Camry, превосходящая ее по длине (на 105 мм, 4990 мм), и по колесной базе (на 45 мм, 2870 мм).

Toyota Avalon
Toyota Avalon

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
27.03.2024
Фото:Toyota
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