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В столице маршрутка влетела в столб

На востоке Москвы произошло ДТП с пятью пострадавшими

В восточной части столицы произошло столкновение трех единиц транспорта. Сообщается, что инцидент произошел на улице Сталеваров около дома 12. По предварительным данным о ДТП, водитель Susuki Jimny решил выполнить поворот, но не учел правило приоритетности.

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ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года
ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года

Не предоставив преимущество водителям легковушки Renault Megan и микроавтобуса Mercedes Sprinter, он столкнулся с ними. В результате этого Mercedes врубился в мачту городского освещения.

«В результате дорожной аварии пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний. Все пострадавшие – пассажиры автомобиля Мерседес. Пострадавших доставили в медучреждения», – сообщила Госавтоинспекция Москвы.
ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года
ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года

На момент публикации заметки известно, что по факту ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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За РулемИннокентий Кишкурно
27.03.2024
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