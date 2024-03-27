В столице маршрутка влетела в столб
На востоке Москвы произошло ДТП с пятью пострадавшими
В восточной части столицы произошло столкновение трех единиц транспорта. Сообщается, что инцидент произошел на улице Сталеваров около дома 12. По предварительным данным о ДТП, водитель Susuki Jimny решил выполнить поворот, но не учел правило приоритетности.
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ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года
Не предоставив преимущество водителям легковушки Renault Megan и микроавтобуса Mercedes Sprinter, он столкнулся с ними. В результате этого Mercedes врубился в мачту городского освещения.
«В результате дорожной аварии пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний. Все пострадавшие – пассажиры автомобиля Мерседес. Пострадавших доставили в медучреждения», – сообщила Госавтоинспекция Москвы.
ДТП на востоке Москвы, 27 марта 2024 года
На момент публикации заметки известно, что по факту ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Источник: Госавтоинспекция Москвы
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27.03.2024
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