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Toyota готовит конкурента Hyundai и Ford

Компания Тойота хочет войти в новый сегмент автомобилей для активного отдыха

Toyota недавно протестировала Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz – пикапы на базе кроссоверов, которые не имеют рамы, а потому комфортны, но очень практичны благодаря кузову. В компании подтвердили, что «изучают этот сегмент».

Toyota EPU
Toyota EPU

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Ford сорвал куш, выпустив пикап Maverick стоимостью 23 815 долларов (2,2 млн рублей), который в 2023 году разошелся тиражом 94 058 автомобилей. Hyundai продал за год 36 675 своих пикапов Santa Cruz, что тоже впечатляет.

Toyota EPU
Toyota EPU

Кроме того, в компании отмечают, что малые и среднеразмерные пикапы имеют «больше возможностей для электрификации», чем их полноразмерные братья и «об этом стоит подумать».

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В частности, Toyota рассматривает создание пикапа на базе Corolla, который может появиться до 2027 года. Но планы могут измениться, и в качестве донора могут выбрать другую модель.

Пока же у Тойоты есть концепт EPU, который вы видите на фото выше – он был представлен на Японском автошоу.

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
27.03.2024
Фото:Toyota
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