Toyota готовит конкурента Hyundai и Ford
Toyota недавно протестировала Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz – пикапы на базе кроссоверов, которые не имеют рамы, а потому комфортны, но очень практичны благодаря кузову. В компании подтвердили, что «изучают этот сегмент».
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Ford сорвал куш, выпустив пикап Maverick стоимостью 23 815 долларов (2,2 млн рублей), который в 2023 году разошелся тиражом 94 058 автомобилей. Hyundai продал за год 36 675 своих пикапов Santa Cruz, что тоже впечатляет.
Кроме того, в компании отмечают, что малые и среднеразмерные пикапы имеют «больше возможностей для электрификации», чем их полноразмерные братья и «об этом стоит подумать».
В частности, Toyota рассматривает создание пикапа на базе Corolla, который может появиться до 2027 года. Но планы могут измениться, и в качестве донора могут выбрать другую модель.
Пока же у Тойоты есть концепт EPU, который вы видите на фото выше – он был представлен на Японском автошоу.
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