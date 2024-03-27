Зимой россиян ждут сразу три крупных автомобильных форума

Автошоу RIAS 2024 и выставки Comtrans и Urbantrans пройдут в «Экспоцентре»

В предыдущие годы крупные автофорумы организаторы проводили, как правило, летом и осенью, но не в этот раз. В 2024-м основным выставочным месяцем станет декабрь.

После некоторого перерыва, связанного с рядом обстоятельств, традицию автовыставок решили возобновить, тем более что новинок много, есть что показать, да и потребители соскучились по «тактильной информации» – они хотят увидеть автомобили вживую, потрогать и посидеть в них.

RIAS

Так, с 12 по15 декабря в Москве пройдет российский Международный автомобильный салон (Russian International Automobility Show, RIAS), в котором, как ожидается, свои новинки, которые на тот момент будут представлены на российском рынке, покажут как отечественные автопроизводители, так и компании из Китая, Ирана и (возможно) из других стран. Об этом на пресс-конференции, посвященной одновременному проведению сразу трех автофорумов в «Экспоцентре» на Красной Пресне, сообщила генеральный директор компании-организатора автосалонов ITEMF Expo Анна Манвелова.

Подробности будут позже, а пока остановимся на основных моментах. Из четырех выставочных дней два первых будут отданы профессионалам – в эти дни пройдут профильные мероприятия для специалистов, а после выставка откроется для всех желающих. Кроме стендов автокомпаний граждане смогут посетить развлекательные мероприятия, которые будут организованы в рамках автофорума.

Экспозиция разместится на площади около 30 тыс. кв. м. Ожидается, что выставку посетят более 40 тыс. человек. Цена билетов будет варьироваться от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, в зависимости от категории и времени посещения.

Comtrans и Urbantrans

Кроме RIAS почти одновременно пройдут выставка коммерческого транспорта Comtrans International и выставка пассажирского транспорта Urbantrans (с 10 по 13 декабря).

Также в это время состоится важное событие в автоотрасли – Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что к оценке новых автомобилей и спецтехники привлекаются участники профессионального сообщества: крупные автотранспортные предприятия и ремонтные организации, то есть те, кто продает, обслуживает и эксплуатирует коммерческую технику.

На всех трех автофорумах ожидается участие специалистов экспертного сообщества из Индии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, других стран Центральной Азии, а также всех, кто заинтересован в освещении предстоящих мероприятий и хочет узнать, что сегодня происходит на авторынке России.

Что изменилось? Всё!

Время показало, что люди по-другому стали относиться к самому понятию«бренд», общество готово к их смене, отметила в своем выступлении представитель РСПП Анна Ляцу.

Но пока рядовые потребители не знают, какому из новых брендов довериться, выставки – это прекрасная возможность для производителей продемонстрировать свои конкурентные преимущества.

Исполнительный директор «ОАР» Игорь Коровкин уверен, что потребитель уже повернулся к китайском автопрому, и хотя у нас становится все больше китайских брендов, пока это не более 20% от тех, что сегодня присутствуют в самом Китае.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин считает, что в ближайшее время развернется серьезная борьба за российского покупателя и, по различным оценкам, на нашем рынке останется не более 10 китайских брендов. Это будут те, кто не просто сумел выпустить и поставить нам качественные и современные автомобили, но и кто смог выстроить дилерскую сеть, наладить сервисное и гарантийное обслуживание, обеспечить запчастями и задумался над организацией производства в нашей стране.

Таким образом, предстоящие автомобильные выставки – прекрасная возможность потенциальным покупателям разобраться, каким производителям сегодня стоит доверять, какие новинки есть (и будут) на рынке и с автомобилями каких брендов будет меньше хлопот в плане обслуживания.