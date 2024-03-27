Никаких покатушек: Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метрополитене

Мосгордума: штрафы за административные правонарушения в метро увеличатся

Штрафы за административные правонарушения в метро будут увеличены. Такое решение приняла Московская городская дума в ходе пленарного заседания сегодня, 27 марта.

Согласно проекту закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, в отдельный состав административного правонарушения будет включено использование выключателя «Стоп» (рукояткой, кнопкой остановки) эскалатора. Кроме тех случаев, когда требуется экстренная остановка эскалатора. Предлагается установить в отношении граждан за такое нарушение административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, проект предполагает увеличение размера административного штрафа от 100 рублей до 2000 рублей за умышленное создание ситуаций, которые могут помешать движению пассажиропотока, особенно на входах, выходах и в вестибюлях станций метрополитена;

за проезд в поездах, не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров, а также за нарушение запрета на передвижение по территории станций и подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок.

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Источник: ria.ru