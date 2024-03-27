#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В дополнение к регистратору: как выбрать систему видеонаблюдения и в каких ситуациях она пригодится?
27 марта
В дополнение к регистратору: как выбрать систему видеонаблюдения и в каких ситуациях она пригодится?
Современная система видеонаблюдения – это не...
Никаких покатушек: Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метрополитене
27 марта
Никаких покатушек: Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метрополитене
Мосгордума: штрафы за административные...
Зимой россиян ждут сразу три крупных автомобильных форума
27 марта
Зимой россиян ждут сразу три крупных автомобильных форума
Автошоу RIAS 2024 и выставки Comtrans и...

Стильный и технологичный: этот обновленный китайский лифтбек появится в РФ летом

Обновленный лифтбек Bestune B70 готов выйти на российский рынок

Китайский автопроизводитель FAW раскрыл планы представить на рынке РФ обновленный лифтбек Bestune B70.

«Четвертое поколение модели получило стильный и лаконичный дизайн, новую концепцию интерьера, обновленную информационно-развлекательную систему и целый ряд современных технологичных решений», — сообщили в пресс-службе FAW.

Новый В70 дебютировал в КНР в ноябре 2023 года. Машина серьезно изменилась внешне в соответствии с новым фирменным стилем Power, Purity and Perfection. Фары и фонари утратили характерные клыки, появилась безрамочная решетка радиатора с горизонтальными планками. Обновленные бамперы увеличили длину модели на 45 мм (до 4855 мм).

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Как сэкономить до 30% на ОСАГО — 8 неочевидных способов

Что касается интерьера, то здесь изменений меньше: блок климат-контроля уменьшили до комбинации «горячих» кнопок, селектор трансмиссии стал более компактным.

Также сообщается, что обновленный лифтбек стал более комфортным из-за измененных характеристик подвески.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

Источник: FAW

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:FAW
Количество просмотров 1
27.03.2024
Фото:FAW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о FAW Bestum B70

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв