Стильный и технологичный: этот обновленный китайский лифтбек появится в РФ летом

Обновленный лифтбек Bestune B70 готов выйти на российский рынок

Китайский автопроизводитель FAW раскрыл планы представить на рынке РФ обновленный лифтбек Bestune B70.

«Четвертое поколение модели получило стильный и лаконичный дизайн, новую концепцию интерьера, обновленную информационно-развлекательную систему и целый ряд современных технологичных решений», — сообщили в пресс-службе FAW.

Новый В70 дебютировал в КНР в ноябре 2023 года. Машина серьезно изменилась внешне в соответствии с новым фирменным стилем Power, Purity and Perfection. Фары и фонари утратили характерные клыки, появилась безрамочная решетка радиатора с горизонтальными планками. Обновленные бамперы увеличили длину модели на 45 мм (до 4855 мм).

FAW Bestune B70

Что касается интерьера, то здесь изменений меньше: блок климат-контроля уменьшили до комбинации «горячих» кнопок, селектор трансмиссии стал более компактным.

Также сообщается, что обновленный лифтбек стал более комфортным из-за измененных характеристик подвески.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, как продлить жизнь АКБ и не навредить машине.

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Источник: FAW