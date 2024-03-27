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Geely готовит достойного конкурента ГАЗели NN: появились первые фото

Geely представит коммерческий фургон с возможностью трансформации салона

Автопроизводитель Geely представит 3 апреля новую модель — “электрический” коммерческий фургон с широкими возможностями трансформации салона для любых сфер бизнеса. Новинку продемонстрируют с двумя вариантами колёсной базы: 3100 и 3600 мм.

Для первого варианта длина кузова составляет 4990 мм, для второго — 5490 мм. Для сравнения у ГАЗель NN база равна 3145 мм, длина кузова — 5630 мм. Уточняется, что у версии с базой 3745 мм расстояние «от бампера до бампера» составит уже 6232 мм.

Farizon SV
Farizon SV
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Ширина и высота у китайского фургона также зависят от длины: параметры «короткого» фургона — 1980 мм по обеим статьям, “длинного” — 2180 и 2500 мм.

Предусмотрены разные варианты компоновки сидений: сертифицированы версии с «3+2+2» (7 мест), «2+2+2» (6 мест), «3+2+2+2» (9 мест).

На базе новинки можно смонтировать мобильную кофейню, автосервис, или сделать карету скорой помощи, как это было с NN.

Фургон Geely оснащен 272-сильным электромотором. При этом уточняется, что в основе модели находится архитектура, позволяющая выпускать передне-, задне- и полноприводные вариации. Деталей об элементе питания и автономности авто пока не сообщается.

Farizon SV
Farizon SV

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Минпромторг КНР
27.03.2024
Фото:Минпромторг КНР
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