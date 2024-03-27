Глава Ассоциации РОАД: В Китае автомобили собирают не китайцы

Алексей Подщеколдин: Сегодня автопроизводство технологично, все делают роботы

Президент Ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин напомнил на пресс-конференции, посвященной предстоящему проведению трех автомобильных выставок, что долгое время наш автопром был на «аутсорсе», в 2022-м многие компании из недружественных стран покинули наш рынок, однако в 2023 году ситуация стала более оптимистичной.

Значительную роль в этом сыграли китайские автопроизводители, которые начали массово осваивать наш рынок.

Согласно прогнозу РОАД, в 2024 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей должны составить (оптимистичный прогноз) 1 млн 400 тыс. штук или 1 млн 200 тыс. штук – по пессимистичному сценарию.

По данным за январь-февраль 2024 года, российский авторынок уже на 56% состоит из автомобилей китайских брендов, долю в 34% на нем занимают отечественные производители и 10% – прочие марки.

На текущий момент в России представлено около 60 китайских брендов (подробнее на слайде с презентации).

Российскими марками мы на сегодняшний день считаем АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Sollers, Evolute, Москвич и Aurus.

Подщеколдин отметил, что не раз был на производстве в Китае, и заметил, что большинство операций там выполняют роботы, такие же, как в европейских странах и Японии.

Он подчеркнул, что мировое автопроизводство стало очень технологичным и уже не имеет «национального или полового признака».

По его мнению, в конкуренции между брендами на нашем рынке победу одержат те, кто сможет обеспечить покупателям бесперебойное обслуживание и запчасти. Аналитики предсказывают, что в этой борьбе выживут только самые сильные и на рынке останется не более 10 китайских брендов.

Предстоящие автосалоны (RIAS, Comtrans и Urbantrans), запланированные на зиму, покажут, кто из «китайцев» пришел на наш рынок всерьез и надолго.