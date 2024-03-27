Этот китайский внедорожник рекордно подорожал в России
Внедорожник BAIC BJ40 через год после начала продаж в РФ подорожал на 591 тыс. руб., что составляет 15,7% от его первоначальной стоимости.
BAIC BJ40 появился на отечественном рынке в апреле прошлого года. Тогда его цена в единственной комплектации Flagship с мотором 2,0 литра и восьмиступенчатой АКП стартовала от 3 759 000 руб.
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Исходя из данных прайс-листов на сайте BAIC, можно установить, что сейчас внедорожник в той же комплектации предлагают уже за 4 350 000 руб.
Рамный внедорожник BAIC BJ40 собирают на заводе Автотор в Калининграде с апреля прошлого года. В КНР модель производят с 2013 года. В 2018 году машина получил рестайлинг и в таком виде попала на российский рынок.
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Источник: Autonews.ru