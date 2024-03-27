Новый режим буксировки и 281-сильный мотор: чем удивил обновленный Santa Cruz

Hyundai привез на автосалон новые версии пикапа Santa Cruz

Сегодня, 27 марта, стартовал Нью-Йоркский автосалон 2024 года. В ходе прямой трансляции компания Hyundai показала новую версию пикапа Santa Cruz и кроссовера Tucson.

Hyundai Santa Cruz 2025 года внешне не сильно изменился, но существенные изменения в его интерьере есть. Новая решетка радиатора с прямоугольными вырезами расположена над немного переработанным нижним бампером.

Hyundai Santa Cruz

Прямая линия решетки радиатора в форме перевернутой буквы V заменена на прямые линии и симметричные формы. У Santa Cruz новые колеса и специальный задний бампер в версии XRT.

У комплектации XRT теперь новые шины для внедорожной езды, они обеспечивают лучшее сцепление в условиях бездорожья. Решетка радиатора украшена узором, а передний и задний бамперы специфичны для XRT, что обеспечивает лучший угол въезда при езде по бездорожью. На передней части автомобиля появились красные буксировочные крюки.

В салоне изогнутый панорамный экран, он объединяет дисплеи водителя и центральной информационно-развлекательной системы. В центре расположен блок физических кнопок управления аудио и климат-контролем, новый руль в стиле Tucson.

Hyundai Santa Cruz

Что касается силового агрегата, под капотом стандартный 4-цилиндровый агрегат объемом 2,5 л мощностью 191 л.с., он передает крутящий момент как на передние, так и на все четыре колеса. Более мощная версия представлена с турбированным двигателем объемом 2,5 л мощностью 281 л.с., он работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, а на комплектациях XRT или Limited турбодвигатель оснащен новым режимом буксировки, позволяющим тянуть до 2260 кг.

В продаже Hyundai Santa Cruz 2025 года появится уже летом текущего года, а цены объявят на старте продаж. Напомним, что цены на Santa Cruz 2024 года стартуют от 28,27 тысяч долларов (2,618 млн рублей) с учетом доставки, а верхняя граница цены — это Santa Cruz Limited по цене 42,6 тысячи долларов (примерно 3,9 млн рублей).

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Источник: speedme.ru