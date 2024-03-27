Конец дизельных двигателей: последний такой автомобиль попал с конвейера в музей
Шведский автопроизводитель Volvo выпустил свою последнюю машину с дизельным двигателем, пишет Bloomberg со ссылкой на топ-менеджера, отвечающего за новые автомобили и операционную стратегию компании, Эрика Северинсона.
Последним дизельным автомобилем компании, сошедшим с конвейера на заводе в Торсланде, стал кроссовер XC90. Машину отправят в музей Volvo в Гётеборге.
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В компании заметили, что продолжат оказывать поддержку клиентам, которые приобрели автомобили с дизельными моторами, и продолжат производить бензиновые машины. При этом Volvo запланировала полный переход на электрокары к 2030 году.
В 2017 году Volvo стал одним из первых автогигантов, заявивших о постепенном отказе от машин, работающих исключительно на ископаемом топливе.
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Источник: Bloomberg