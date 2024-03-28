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Народный фронт – сбор «Защитникам Белгорода»
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Как защитить Белгород – «Народный фронт» начал сбор
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев обратился к...

Как защитить Белгород – «Народный фронт» начал сбор

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев обратился к россиянам от лица Защитников Белгорода
«Они зашли на нашу землю. Они не щадят ни детей, ни стариков. Они – ВСУ. Зона боя – Белгородчина», – написал «Народный фронт» в своем канале ВКонтакте.

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Так «Народный фронт» совместно с выдающимся спортсменом, чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым открыл сбор «Защитникам Белгорода» для подразделений, которые обороняют подступы к столице Белогорья и близлежащие населенные пункты от террористических атак и делают всё возможное, чтобы не дать украинской армии возможность обстреливать российские города и поселки.

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Бойцам необходимы:

  • квадроциклы,
  • тепловизионные прицелы,
  • квадрокоптеры,
  • детекторы дронов,
  • средства РЭБ,
  • пауэрбанки,
  • спальные мешки.

Поддержим идущих в атаку бойцов вместе с «Народным фронтом» и чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Присоединяйтесь и вы! Мы в тылу. Но мы поможем!

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
28.03.2024
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