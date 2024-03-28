Как защитить Белгород – «Народный фронт» начал сбор

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев обратился к россиянам от лица Защитников Белгорода

«Они зашли на нашу землю. Они не щадят ни детей, ни стариков. Они – ВСУ. Зона боя – Белгородчина», – написал «Народный фронт» в своем канале ВКонтакте.

Так «Народный фронт» совместно с выдающимся спортсменом, чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым открыл сбор «Защитникам Белгорода» для подразделений, которые обороняют подступы к столице Белогорья и близлежащие населенные пункты от террористических атак и делают всё возможное, чтобы не дать украинской армии возможность обстреливать российские города и поселки.

Бойцам необходимы:

квадроциклы,

тепловизионные прицелы,

квадрокоптеры,

детекторы дронов,

средства РЭБ,

пауэрбанки,

спальные мешки.

Поддержим идущих в атаку бойцов вместе с «Народным фронтом» и чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Присоединяйтесь и вы! Мы в тылу. Но мы поможем!