Как защитить Белгород – «Народный фронт» начал сбор
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев обратился к россиянам от лица Защитников Белгорода
«Они зашли на нашу землю. Они не щадят ни детей, ни стариков. Они – ВСУ. Зона боя – Белгородчина», – написал «Народный фронт» в своем канале ВКонтакте.
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Так «Народный фронт» совместно с выдающимся спортсменом, чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым открыл сбор «Защитникам Белгорода» для подразделений, которые обороняют подступы к столице Белогорья и близлежащие населенные пункты от террористических атак и делают всё возможное, чтобы не дать украинской армии возможность обстреливать российские города и поселки.
Бойцам необходимы:
- квадроциклы,
- тепловизионные прицелы,
- квадрокоптеры,
- детекторы дронов,
- средства РЭБ,
- пауэрбанки,
- спальные мешки.
Поддержим идущих в атаку бойцов вместе с «Народным фронтом» и чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Присоединяйтесь и вы! Мы в тылу. Но мы поможем!
- «За рулем» можно читать в Viber
Кирилл Панов
28.03.2024
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