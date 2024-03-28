Вместо Yamaha и Kawasaki – квадроциклы AODES

На выставке «Мотовесна 2024» будут представлены квадроциклы AODES

Китайская мототехника активно заполняет освободившиеся на российском рынке ниши. На выставке «Мотовесна», которая пройдет в московском Экспоцентре с 5 по 7 апреля 2024 года, будут представлены квадроциклы AODES, которые заменили технику марок BRP, Polaris, Yamaha и Kawasaki.

AODES уже представлен более чем в 100 странах мира, его теперь знают и в России. Бренд предлагает максимально качественную, инновационную и привлекательную с точки зрения дизайна технику.

AODES Pathcross MAX 1000 MUD PRO

Одна из самых популярных моделей AODES – Pathcross MAX 1000 MUD PRO. Это двухместный квадроцикл, подготовленный для преодоления сложного бездорожья. Он идеально подходит для спорта, трофи-рейдов и походов.

За счет 30-дюймовых шин с большими грунтозацепами MUD PRO уже с завода подготовлен для преодоления грязи – они гарантируют высокую проходимость. Колесные диски оснащены бедлоками – с ними колеса при низком давлении воздуха не разбортируются при повышенных нагрузках. Квадроцикл также оснащен выносом радиатора и шноркелем, которые защищают двигатель от перегрева и гидроудара, а вариатор – от попадания внутрь воды при прохождении бродов и других водных преград.

AODES Pathcross MAX 1000 MUD PRO

Литровый двигатель квадроцикла мощностью 87 л.с. скопирован с австрийского двигателя фирмы Rotax, который считается лучшим в отрасли. Вместе с полным приводом, блокировкой переднего дифференциала и большим клиренсом (330 мм) он дает отличную проходимость даже по экстремальному офф-роуду.

Отличительной чертой техники AODES является то, что она уже с завода идет в богатой базовой комплектации. Например, 3-режимный электроусилитель рулевого управления – одна из многих стандартных функций, добавляющая комфорта при прохождении даже самых сложных трасс и делающая длительные поездки приятными. Электрическая лебедка с тяговым усилием 1580 кг также входит в стандартную комплектацию, что немаловажно при поездках по бездорожью.

AODES Pathcross МАХ 1000 MUD PRO отлично показывает себя не только на сложном бездорожье, но и на внедорожных гонках – техника регулярно завоевывает призовые места на гонке F7Challenge.