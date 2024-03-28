Ждете возвращения легендарной модели? Она вернется, но не в том виде, как ожидалось
Японский производитель Mitsubishi в поисках создания нового привлекательного автомобиля решил не делать апгрейд Pajero, чтобы сделать из него кроссовер. Об этом написали в местном издании Best Car со ссылкой на свои источники.
Ранее стало известно, что в руководстве компании обсуждается возможность возрождения модели и рассматривался вариант с отказом от концепции внедорожника в пользу кроссовера.
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Предполагалось, что Pajero получит богатое оснащение и у кроссовера будет несущий кузов. Но судя по новой информации, полученной от источника, знакомого с ситуацией, этим планам не суждено осуществиться.
Сообщается, что Pajero получит рамную конструкцию от нового внедорожника Triton, в издании предположили, что Mitsubishi намерен сохранить первоначальную концепцию модели. По словам одного из инженеров компании, на предприятии «прилагают все усилия», чтобы возродить Pajero. По прогнозам, дебют нового Mitsubishi Pajero состоится в 2027 году.
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Источник: bestcarweb.jp