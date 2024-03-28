Пусть отвыкают от иномарок: чиновников продолжают массово пересаживать на Lada
По данным поисково-аналитической системы «Тендерплан», российским госслужащим в 2023 году закупили автомобили АВТОВАЗа на 8,1 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2022 году. Уточняется, что количество тендеров на закупку машин у этого производителя возросло на 11%.
Эта марка получила наибольшую популярность. Продажи машин бренда УАЗ в 2023 году уменьшились на 14%, до 5 млрд рублей, но бренд остается на втором месте по популярности.
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Также на госсредства закупали китайские автомобили Haval, собираемые в Тульской области. На них израсходовали в 5 раз больше, чем в 2022 году, – 2,2 млрд рублей. Этот бренд находится на 3-м месте по объемам закупок.
В общем на покупки авто для госслужащих в 2023 году потратили на 17% больше, чем годом ранее, – 36,5 млрд.
В сентябре 2023 года президент РФ призвал пересадить госслужащих с иномарок на выпускаемые в России автомобили.
Ранее «За рулем» сообщал, что Мишустин поручил установить более 6000 зарядных станций для электрокаров.
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Источник: «Ведомости»