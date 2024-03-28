Экономия до 600 тысяч: эти машины подешевели в России сильнее всего

НАПИ: в РФ больше всего снизились цены на Chery Tiggo, Москвичи и Hongqi

В марте в России изменились цены 27 комплектаций среди 11 моделей автомобилей, выяснило Национальное агентство промышленной информации, проанализировавшее рекомендованные розничные цены на новые машины. Уточняется, что 17 из них стали дешевле, а 10 подорожали.

В числе наиболее подешевевших оказались Chery Tiggo 7 Pro (-6,3%), Tiggo 7 Pro Max (от 3,1 до 3,4% в зависимости от комплектации), Tiggo 8 Pro Max (-6,5%). Больше всех подешевел в различных модификациях Москвич 3 (до 28,7%). Москвич 6 стал доступнее на 15,7-18,7%.

Также существенно снизились цены на разные версии BAIC X35 (от 0,4 до 0,8%) и Hongqi HS5 (от 7,2 до 8%).

В числе подорожавших моделей указаны несколько комплектаций BAIC U5 Plus (+1,6-1,7%) и BAIC X35 (+2,3%). Также выросли цены на Geely Okavango (до 15%), Kaiyi E5 (+14%) и Kaiyi X3 (+14,2-15,5%).

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Источник: Национальное агентство промышленной информации