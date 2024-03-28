Эти пикапы лидируют на российском онлайн-рынке
На российском онлайн-рынке самое широкое представление получили такие китайские пикапы, как GWM Poer KingKong и JAC T6, информирует сервис для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».
Самое широкое предложение – у бренда Mitsubishi (41% от общего числа объявлений по продаже пикапов). Далее следует GWM (16%), на третьей строчке – JAC (12%). В лидерах также пикапы бренда УАЗ (10%) и DongFeng (6%). По данным экспертов, проще всего сделать выбор из моделей Mitsubishi L200, УАЗ Pickup 1, GWM Poer KingKong, JAC T6 и DongFeng DF6, так как на них в общей сложности приходится 76% всех объявлений о продаже пикапов в сервисе.
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Самыми доступными из указанных моделей являются УАЗ Pickup 1 с медианной стоимостью в 1,72 млн рублей и Mitsubishi L200 – 1,8 млн рублей. А самые дорогие модели – DongFeng DF6 (3,3 млн рублей) и GWM Poer KingKong (3,1 млн рублей).
В «СберАвто» прибавили, что наблюдается повышенный интерес к китайским пикапам – помимо GWM Poer KingKong, JAC T6 и DongFeng DF6, много желающих купить китайский пикап рассматривают для себя модели GWM Poer и JAC T8 Pro.
Ранее сообщалось, что «За рулем» испытал пикап Changan Hunter Plus с мощным бензиновым турбомотором.
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Источник: «Известия»