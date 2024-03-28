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Вместо Mitsubishi Outlander – новый кроссовер Changan: цены

Начались продажи нового компактного кроссовера Changan UNI-Z

Компактный кроссовер Changan UNI-Z больше, чем Changan UNI-T, но меньше чем UNI-K. Его продажи сегодня начались в Китае по цене от 117 900 до 131 900 юаней – 1,5-1,68 млн рублей.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

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Но в России кроссовер UNI-Z будет стоить дороже. Учитывая, что Changan UNI-T стоит у нас от 2,7 млн рублей, а Changan UNI-K – от 3,3 млн рублей, UNI-Z должен стоить примерно от 3 млн рублей.

Changan UNI-Z
Changan UNI-Z

длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4730, 1890 и 1680 мм, а колесная база – 2795 мм. То есть, UNI-Z сопоставим с Mitsubishi Outlander.

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Кроссовер оснащен новейшей подключаемой гибридной системой Changan Blue Whale Smart Electric iDD с запасом хода на электротяге 125 км. В ее основе лежит 1,5-литровый турбодвигатель, а суммарная мощность силовой установки составляет 215 л.с.

Известно, что на разработку новой гибридной системы у Changan Automobile ушло 27 месяцев.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
28.03.2024
Фото:Autohome.com.cn
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