Land Rover готовится к выпуску самого мощного Defender в истории

В 2024 году Land Rover выпустит новый флагманский Defender под названием Octa

Новинка станет первой моделью в линейке Defender, получившей эксклюзивный значок Octa, который в перспективе будет использоваться на всех топовых версиях культового британского вездехода.

Land Rover Defender Octa

Название Octa отсылает к структуре алмаза и намекает на исключительные характеристики и премиальный статус этой модели. Под капотом Defender Octa будет устанавливаться впечатляющий 4,4-литровый твин-турбированный V8 от BMW, уже зарекомендовавший себя на моделях Range Rover.

Этот могучий двигатель выдает 626 л. с. и 799 Н∙м крутящего момента, что позволит разгонять Defender Octa массой 2,5 тонны до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Ожидается, что вместе с новым двигателем Defender Octa получит и модернизированную подвеску 6D Dynamic от Range Rover Sport SVR. Эта инновационная система активно контролирует наклон кузова без использования традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости, обеспечивая непревзойденное сцепление как на бездорожье, так и на асфальте.

Логотип Octa

Инженеры Jaguar Land Rover проводят финальные испытания Defender Octa в экстремальных условиях – на заснеженных трассах Швеции, в пустыне Дубая и на гоночном кольце Нюрбургринг.

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Источник: ITHome