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Land Rover готовится к выпуску самого мощного Defender в истории

В 2024 году Land Rover выпустит новый флагманский Defender под названием Octa

Новинка станет первой моделью в линейке Defender, получившей эксклюзивный значок Octa, который в перспективе будет использоваться на всех топовых версиях культового британского вездехода.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa

Название Octa отсылает к структуре алмаза и намекает на исключительные характеристики и премиальный статус этой модели. Под капотом Defender Octa будет устанавливаться впечатляющий 4,4-литровый твин-турбированный V8 от BMW, уже зарекомендовавший себя на моделях Range Rover.

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Этот могучий двигатель выдает 626 л. с. и 799 Нм крутящего момента, что позволит разгонять Defender Octa массой 2,5 тонны до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.

Ожидается, что вместе с новым двигателем Defender Octa получит и модернизированную подвеску 6D Dynamic от Range Rover Sport SVR. Эта инновационная система активно контролирует наклон кузова без использования традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости, обеспечивая непревзойденное сцепление как на бездорожье, так и на асфальте.

Логотип Octa
Логотип Octa

Инженеры Jaguar Land Rover проводят финальные испытания Defender Octa в экстремальных условиях – на заснеженных трассах Швеции, в пустыне Дубая и на гоночном кольце Нюрбургринг.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 3
30.03.2024
Фото:ITHome
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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