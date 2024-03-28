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Subaru проведет отзывную кампанию из-за дефектных датчиков

Subaru отзовет 120 тысяч универсалов и седанов Outback и Legacy из-за дефекта

Компания Subaru of America отзывает 118 723 универсалов и седанов в США из-за обнаруженной серьезной проблемы с подушками безопасности. Об этом сообщило Национальное управление безопасности движения на дорогах (NHTSA).

Отзыв распространится на определенные модели Outback и Legacy, произведенных в период с 2020 по 2022 годы.

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В NHTSA уточнили, что конденсатор в датчиках системы определения наличия пассажиров (ODS) может треснуть, вследствие этого произойдет короткое замыкание. В итоге механизм разворачивания передней пассажирской подушки безопасности может не сработать в случае аварии.

В Subaru подтвердили информацию о 253 заявках на гарантийные претензии, связанные с этой проблемой. При этом в компании ничего не рассказали о наличии травм людей в этих случаях. Отмечается, что все работы по замене датчиков ODS на переднем пассажирском сиденье устранят дилеры, причем проблему решат за счет компании.

Владельцам транспортных средств в течение 60 дней отправят соответствующие уведомления, также в компании посоветовали автовладельцам указанных моделей самостоятельно проверить свой автомобиль по VIN-коду на веб-сайте по отзыву NHTSA.

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Источник: pravda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
28.03.2024
Фото:Unsplash
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