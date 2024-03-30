Спецлоготип Volkswagen: кенгуру в ужасе разбегутся
В то время как современные эмблемы брендов на передней части автомобиля содержат всевозможные радары и датчики (и поэтому теперь являются двухмерными), этот логотип Volkswagen выполняет иную функцию. Он оснащен встроенными направленными динамиками, которые излучают тщательно выбранный спектр звука, чтобы отпугивать кенгуру.
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Он служит акустическим сдерживающим фактором и разрабатывается для всех автомобилей, а не только для Volkswagen. Устройство называется RooBadge («Roo» – сокращение от «кенгуру» на австралийском английском языке) был разработан в Австралии.
VW объединился с исследователями кенгуру из Мельбурнского университета, чтобы узнать больше об этом млекопитающем из семейства сумчатых. Австралийская организация по спасению животных Wires помогает в реальном времени предоставлять данные о местонахождении кенгуру на австралийском континенте.
Помимо самой эмблемы, VW Australia также работает над отдельным держателем номерного знака, в который будет интегрирован RooBadge.
Первоначально RooBadge будет отпугивать восточного серого кенгуру, но позднее более сложные звуки также будут предназначены для отпугивания западного серого и красного кенгуру.
Рассматривается возможность использования других звуков для дальнейшего снижения риска столкновения с дикими животными.
Первые пикапы Amarok, оснащенные динамиками направленного действия, были размещены в местах миграции кенгуру. В течение шести месяцев VW следил за реакцией кенгуру и подтвердил эффективность системы RooBadge.
Разрабатываемый в течение трех лет RooBadge будет работать со специальным приложением в автомобиле, которое использует данные GPS и телеметрии. Система будет автоматически издавать звуки в точках обитания кенгуру.
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Источник: Motor 1
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