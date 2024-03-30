Спецлоготип Volkswagen: кенгуру в ужасе разбегутся

VW интегрировал систему RooBadge для отпугивания кенгуру в логотип автомобиля

В то время как современные эмблемы брендов на передней части автомобиля содержат всевозможные радары и датчики (и поэтому теперь являются двухмерными), этот логотип Volkswagen выполняет иную функцию. Он оснащен встроенными направленными динамиками, которые излучают тщательно выбранный спектр звука, чтобы отпугивать кенгуру.

Он служит акустическим сдерживающим фактором и разрабатывается для всех автомобилей, а не только для Volkswagen. Устройство называется RooBadge («Roo» – сокращение от «кенгуру» на австралийском английском языке) был разработан в Австралии.

VW объединился с исследователями кенгуру из Мельбурнского университета, чтобы узнать больше об этом млекопитающем из семейства сумчатых. Австралийская организация по спасению животных Wires помогает в реальном времени предоставлять данные о местонахождении кенгуру на австралийском континенте.

Помимо самой эмблемы, VW Australia также работает над отдельным держателем номерного знака, в который будет интегрирован RooBadge.

Первоначально RooBadge будет отпугивать восточного серого кенгуру, но позднее более сложные звуки также будут предназначены для отпугивания западного серого и красного кенгуру.

Рассматривается возможность использования других звуков для дальнейшего снижения риска столкновения с дикими животными.

Первые пикапы Amarok, оснащенные динамиками направленного действия, были размещены в местах миграции кенгуру. В течение шести месяцев VW следил за реакцией кенгуру и подтвердил эффективность системы RooBadge.

Разрабатываемый в течение трех лет RooBadge будет работать со специальным приложением в автомобиле, которое использует данные GPS и телеметрии. Система будет автоматически издавать звуки в точках обитания кенгуру.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor 1