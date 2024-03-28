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Три этих верных признака укажут на «паленую» АЗС

Эксперт перечислил проблемы двигателя от поддельного топлива

Вибрации и снижение мощности мотора после заправки на АЗС могут свидетельствовать о некачественном топливе, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«В эту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при включенном моторе (стук, скрежет), которых не было ранее», — отметил он.
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Также на некачественное топливо укажет снижение мощности двигателя, что проявится при эксплуатации после заправки. Машина вяло разгоняется.

На «паленое» горючее могут указать проблемы в топливной системе, а именно появление частых засорений или неисправностей в системе впуска, форсунках или свечах зажигания.

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
28.03.2024
Фото:Unsplash
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