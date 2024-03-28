Три этих верных признака укажут на «паленую» АЗС
Эксперт перечислил проблемы двигателя от поддельного топлива
Вибрации и снижение мощности мотора после заправки на АЗС могут свидетельствовать о некачественном топливе, сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
«В эту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при включенном моторе (стук, скрежет), которых не было ранее», — отметил он.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Также на некачественное топливо укажет снижение мощности двигателя, что проявится при эксплуатации после заправки. Машина вяло разгоняется.
На «паленое» горючее могут указать проблемы в топливной системе, а именно появление частых засорений или неисправностей в системе впуска, форсунках или свечах зажигания.
Ранее эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Газета.Ru»
Фото:Unsplash
28.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0