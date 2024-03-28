Teboil и Lemarc взамен Shell и Total – обзор масляного рынка 2024

Эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить

Какие масла нам нужны?

В последнее время самыми востребованными на рынке являются моторные масла с вязкостями 5W-30 (35%) и 5W-40 (32%). При этом самыми популярными марками автомобилей, для которых подбирали масла, стали Toyota и Nissan, обогнавшие даже Ладу.

Запросов по китайским машинам на порядок меньше, чем для Тойоты. Хотя за последние два года доля «китайцев» на рынке увеличилась почти вдвое. Очевидно, что владельцы при действующей гарантии предпочитают обслуживать автомобили у официальных дилеров и именно им доверяют выбор моторного масла.

Что касается популярной вязкости – тут все зависит от региона. Привычные прежним поколениям масла категории 10W-40 до сих пор уверенно лидируют там, где тепло, – на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Их доля в розничных продажах составляет более 40%. Более современные 5W-40 пользуются повышенным спросом в Приволжье и на Урале. А 0W-20, в основном, прописались на Дальнем Востоке.

Самый популярный среди брендов – Lukoil. Повышенный интерес у покупателей к продукции марок ZIC, Sintec и Rolf. В «минус» ушли ввозимые по параллельному импорту Mobil и Shell.

Что нового на рынке?

Число масляных марок на рынке по-прежнему исчисляется сотнями. Однако большинство из них имеют незначительные объемы продаж. Такие имена, как, например, Opet и Lubrex от турецких и арабских «производителей-блендеров», сегодня малоизвестны.

Поставки именитых европейских брендов практически «сошли на нет». На долю прежних лидеров: Shell, Mobil, Castrol – приходится совокупно порядка 10% продаж, и это с учетом реализуемого контрафакта. Корейские бренды ZIC и KIXX пока не заявляли об уходе.

Лукойл, купивший завод Shell в Торжке, активно возрождает марку Teboil. Эти масла раньше активно не продвигались и в малом количестве импортировалась из Финляндии. Бывший завод Total в Ворсино, который перевели под российское руководство прошлым летом, начал выпуск масел Lemarc.

Продукция Lemarc по составу фактически не отличается от европейских брендовых масел. Любопытно, что основным направлением компания выбрала не бюджетный сегмент рынка, а премиальный.

Успешно развивается бренд Rolf. По оценкам аналитиков, линейка Рольф Ультра может занять первую позицию в премиальном сегменте.

Что лить в «китайцев»?

Этот вопрос будет возникать все чаще. Ведь многие владельцы постепенно начнут отказываться от дорогого фирменного обслуживания. И станут либо сами менять масло (операция-то несложная), либо обращаться к неофициалам. Но и в том, и другом случае им нужно знать, что заливать в двигатели.

Вот рекомендации для некоторых популярных китайских марок:

для Chery (Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8) предназначены 5W-30/5W-40 SM/SN;

для Haval Jolion с двигателем 1.5Т (147 л.с., GW4G15K) рекомендуется 5W-30 или 0W-30 SN/GF-5; для двигателя 1.5Т (150 л.с., GW4B15D) – 0W-20 SP;

для Geely Coolray и Atlas Pro с двигателями 1.5T (150 л.с., JLE-3G15TD) и 1.5T (177л.с., JLH-3G15TD) требуются масла 0W-20 или 5W-30 API SN Plus;

для Exeed LX с двигателями 1.5T (147 л.с., SQRE4T15C), 1.6T (150 л.с., SQRF4J16) рекомендуется 5W-30 SN/SP. Для модели VX с двигателем 2.0T (249 л.с., QRF4J20C) подойдет 0W-20 API SP.

Лукойл предлагает масло, разработанное специально для китайских автомобилей и имеющее универсальные характеристики, отвечающие и европейским, и американским, и японским требованиям.

В итоге был создан продукт Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40, который подходит для двигателей, требующих уровень качества API SP, SN PLUS, SN. На упаковке масла указано: for сhinese cars (для китайских машин). Это информация для тех, кто не хочет разбираться в уровнях качества и эксплуатационных категориях.

Это масло рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (не оборудованных фильтром сажевых частиц) китайских автомобилей. Как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

На конвейере завода Автотор в Калининграде в качества масла первой заливки используют Sintec. Его используют для двигателей легковых моделей BAIC, Kaiyi и SWM.

Компания Geely официально рекомендует китайское масло Lopal. Но этот бренд пока не раскручен у нас, да и опыта использования этого масла мало. Поэтому многие дилеры отдают предпочтение отечественным производителям.

Масло Sintec используют дилеры марки Omoda, а также компании Sollers для коммерческих моделей Аtlant и Аrgo.

Лидерами по поставкам дилерским центрам являются Лукойл, Sintec и локализованный Rolf. Официальные лицензии Американского института нефти (API) и Европейской ассоциации автомобильных инженеров (ACEA), на основе которых китайцы регламентируют требования к маслам, имеет только последний, сумевший избежать санкционных ограничений.

Комментарий специалиста

Андрей Молодовский, PR-менеджер компании «Колеса Даром»:

– Полноценно сейчас работают все крупные российские масляные компании – Лукойл, Газпромнефть и G-Energy, Танеко (Татнефть), Роснефть, Sintec Lubricants и другие. Их ассортимент покрывает почти весь российский автопарк. И в плане качества и рецептур наши производители заметно подтянулись.

Определились с присадками, выявив для своих продуктов оптимальные формулы. И по качеству не уступают импортной продукции. Присадки используются как китайские, так и от известной западной «четвЕрки» производителей, поставляемые по параллельному импорту.

Проблема у российских брендов сегодня одна: невозможность пролонгировать или получить спецификации API и ACEA, а также официальные допуски автопроизводителей из-за многочисленных заградительных барьеров. Поэтому многие указывают эти маркировки на этикетках как «соответствия».

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