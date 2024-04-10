Масла Rolf превзошли европейские стандарты качества

Rolf Lubricants GmbH провел серию испытаний масла Rolf Ultra

Испытания прошли в авторитетном исследовательском центре ISP в Зальцбергене, Германия. Тесты показали, что свойства инновационных смазочных материалов на основе PAO и GTL значительно превосходят требования международных стандартов качества.

Масла Rolf Ultra успешно выдержали три важных теста, которые входят в обязательный список испытаний оригинальных производителей оборудования (OEM) и отраслевых стандартов: тест на окислительную стабильность масел, тест на низкотемпературную прокачиваемость и тест на сопротивление окислению под давлением.

Масло Rolf Ultra продемонстрировало 4-кратный запас противоокислительной способности и сохранило в несколько раз большую текучесть, чем того требует норматив.

В тесте на устойчивость к окислению, проходившем при высоких температуре (210 оС) и давлении (6,9 бара), Rolf Ultra также показало отличный результат, полностью выдержав 240 минут не окислившись, тогда как нормативные требования допускают оксидирование в течение 30-85 минут после начала тестов.

В испытаниях центра ISP участвовали масла Rolf Ultra, официально представленные на российском рынке, с вязкостью 0W-30, 5W-30 и 5W-40.

Подобные исследования важны для объективной оценки надежности и качества смазочных материалов. Они были проведены Европейской лабораторией ISP – одним из ведущих мировых поставщиков услуг тестирования смазочных материалов. Основанная 25 лет назад семейная компания быстро превратилась во всемирно известный испытательный институт для испытаний транспортных средств, двигателей и проведения различных лабораторных анализов. Филиалы ISP работают в Зальцбергене (Германия), Гранд-Куронне (Франция) и Шанхае (Китай).