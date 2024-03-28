В Минпромторге озвучили сроки выплат транспортных субсидий экспортерам
Распределение субсидий экспортерам на компенсацию части логистических затрат по обновленной схеме начнется с середины апреля, об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Отмечается, что в рамках нового подхода количество получателей будет сокращено.
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«Разрабатываем проект решения Минпромторга России. Ведомство ведет работу по переходу к более гибкому и таргетированному подходу в части оказания поддержки. Планируется исключение части кодов ТН ВЭД ЕАЭС из периметра господдержки: оно затронет только высокомаржинальные группы товаров», – уточнили в ведомстве.
В Минпромторге уточнили, что объем финансирования транспортных субсидий на экспорт в 2024 году составит 17,76 млрд рублей (в 2023 году этот показатель составлял 25,5 млрд рублей).
Отмечается, что субсидии предоставляются экспортерам посредством «Российского экспортного центра» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По актуальным нормативам, на машиностроение выделяется 40% совокупного объема субсидий, 30% – на лесопромышленность, металлургию, удобрения, 30% – на фармацевтическую, химическую и остальные промышленные отрасли.
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Источник: finmarket.ru