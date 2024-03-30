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Представлены новые версии «заменителя» Toyota Camry с расходом меньше 7 литров

Geely выпустил две новые комплектации Preface: Qingyun Edition и Xiaohan Edition

В техническом плане изменений не произошло: обе новые комплектации оснащены 2-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Это обеспечивает отличную динамику и позволяет наслаждаться плавным переключением передач.

Geely Preface Xiaohan Edition
Geely Preface Xiaohan Edition

Заявленный расход топлива составляет всего 6,7 литра на 100 километров, что является впечатляющим показателем для седана данного класса.

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Отличительной особенностью этих версий является эксклюзивный цвет Xiaoyao Purple, а также комплект отделки Yujing Black, включающий черные молдинги вокруг окон, черную переднюю губу, задний диффузор и лип-спойлер. Обе комплектации оснащены двумя экранами диагональю 12,3 дюйма и кожаным салоном. Однако более дорогая комплектация также предлагает проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона, вентиляцию передних кресел и климат-контроль с ионизатором.

Интерьер Geely Preface Xiaohan Edition
Интерьер Geely Preface Xiaohan Edition

Geely Preface представляет собой отличную альтернативу Toyota Camry, предлагая схожий уровень комфорта и функциональности, но по более доступной цене. Цена на Qingyun Edition и Xiaohan Edition составляет 18 тыс. и 19,2 тыс. долларов соответственно.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
30.03.2024
Фото:ITHome
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