Представлены новые версии «заменителя» Toyota Camry с расходом меньше 7 литров
В техническом плане изменений не произошло: обе новые комплектации оснащены 2-литровым турбомотором мощностью 190 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Это обеспечивает отличную динамику и позволяет наслаждаться плавным переключением передач.
Заявленный расход топлива составляет всего 6,7 литра на 100 километров, что является впечатляющим показателем для седана данного класса.
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Отличительной особенностью этих версий является эксклюзивный цвет Xiaoyao Purple, а также комплект отделки Yujing Black, включающий черные молдинги вокруг окон, черную переднюю губу, задний диффузор и лип-спойлер. Обе комплектации оснащены двумя экранами диагональю 12,3 дюйма и кожаным салоном. Однако более дорогая комплектация также предлагает проекционный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона, вентиляцию передних кресел и климат-контроль с ионизатором.
Geely Preface представляет собой отличную альтернативу Toyota Camry, предлагая схожий уровень комфорта и функциональности, но по более доступной цене. Цена на Qingyun Edition и Xiaohan Edition составляет 18 тыс. и 19,2 тыс. долларов соответственно.
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Источник: ITHome