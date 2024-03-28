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Lada Niva Bronto обновилась и подорожала: что с ценами

АВТОВАЗ запустил продажи Lada Niva Bronto с ABS и двигателем Евро-5

АВТОВАЗ обнародовал новый прайс-лист на обновленный внедорожник Lada Niva Bronto. Основным отличием новых машин стало появление в комплектациях антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD). Также автомобили 2024 модельного года оснащены двигателями экологического класса Евро-5, а у прежних машин были установлены моторы Евро-2.

Обновленные машины по прайсу стоят дороже на 3% или 39 тыс. рублей. Цены на них стартуют от 1,34 млн рублей.

Lada Niva Bronto
Lada Niva Bronto
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Bronto характеризует увеличенный клиренс, усиленные передние пружины, доработанный задний мост, специальные амортизаторы, а также винтовой межколесный дифференциал повышенного трения.

Этот полноприводный внедорожник оборудован 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой МКПП.

Базовое исполнение Luxe включает металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса. В комплектации Prestige модель дополняют оригинальная решетка радиатора и пластиковые бамперы, защита порогов, пластиковые накладки колесных арок и «противотуманки».

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить.

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Источник: Lada.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
28.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+33