Компания MG рассказала о планах продаж в России на 2024 год
«ЭмДжи Мотор Рус», официальный дистрибьютор бренда MG (Morris Garages) в России, провела пресс-конференцию, посвященную планам развития марки на отечественном рынке. Компания планирует завезти около 5000 автомобилей MG в 2024 году, с последующим удвоением этого количества к 2026 году. Продажи стартуют с популярных седанов MG5 и MG7.
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Седан MG5 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 114 лошадиных сил мощности и 150 Нм крутящего момента. Модель доступна в комплектациях Fashion и Delux, с начальной ценой от 2 477 000 рублей.
Лифтбек MG7 второго поколения позиционируется как конкурент Toyota Camry, Mazda 6 и VW Passat. Автомобиль оснащен 2-литровой турбированной «четверкой», развивающей 261 лошадиную силу. Доступны комплектации Elegant и Luxury с ценой от 3 971 000 рублей.
Ранее в компании рассказали, что намерены вывести на рынок10 моделей, в том числе кроссовер, и войти в топ-10 автокомпаний на рынке РФ.
Справка
MG Cars – британский автопроизводитель, принадлежащий китайской компании Nanjing Automobile Corporation (NAIC). С 2007 года NAIC является частью государственной корпорации SAIC Motor и обладает эксклюзивными правами на использование марок Austin, MG, Vanden Plas и других в международном масштабе.
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Источник: MG