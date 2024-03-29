Как изменится жизнь водителей с 1 апреля: 3 важных новшества

С 1 апреля вступает в силу новый порядок расчета платежа за ввоз авто из ЕАЭС

Порядок расчета платежей за ввоз автомобилей

В России с 1 апреля 2024 года изменится порядок расчета размера платежа за ввоз на территорию России автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Речь идет о том, что налоги и сборы, недоплаченные из-за занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Причем его обязаны оплатить не только юридические, но и физические лица.

Новые правила призваны пресечь ситуации, когда автолюбители и компании, занимающиеся ввозом транспортных средств, растаможенных в странах ЕАЭС, имели преимущество по сравнению с теми, кто занимается этим в России, и платит все необходимые налоги и сборы в полном объеме.

Полномочия за контролем расчета утилизационного сбора возложены на Федеральную таможенную службу. Формулу, по которой будет рассчитываться начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора, утвердит Правительство РФ. Что касается электромобилей, ввозимых в Россию из ЕЭАС, их можно будет растаможить только на территории нашей страны.

Отмена двойного НДС

С 1 апреля вступает в силу закон, отменяющий двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами. До этого дилер платил НДС не только при покупке машины, но и при ее продаже юридическому лицу. Двойное взимание НДС напрямую влияло на рост цены автомобиля при его перепродаже. Новый закон определил налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения транспорта с учетом налога.

ОСАГО на Госуслугах

С 1 апреля на Госуслугах появится информация об ОСАГО. Речь идет о сведениях, содержащихся в страховом полисе, а также другой информации, включенной в автоматизированную информационную систему страхования. Теперь все эти сведения можно будет получить посредством единого портала госуслуг. Страховщиков обяжут предоставлять информацию о страховании в автоматизированную информационную систему (АИС), оператор, в свою очередь, обеспечит механизм взаимодействия системы с единым порталом госуслуг.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: pnp.ru