Россияне предпочитают дизель: выяснилось, какие марки в РФ самые популярные

BMW и Toyota названы самыми популярными дизельными автомобилями у россиян

Марки BMW, Toyota и Volkswagen признаны самыми популярными дизельными автомобилями в России в возрасте до пяти лет. Такими выводами поделились эксперты сервиса «Автотека».

В ходе своего исследования они проанализировали информацию о количестве запросов на проверку истории машин в этом сегменте в период с января 2023 года по март 2024 года.

Выяснилось, что наибольшим спросом у автовладельцев пользовались автомобили бизнес-класса, полноразмерные внедорожники и среднеразмерные кроссоверы. Отмечается, что за исследуемый период больше всего запросов поступило на BMW 5-й серии, средний пробег таких автомобилей составил 138,1 тыс. км.

Toyota Land Cruiser со средним пробегом 191,3 тыс. км занимает второе место по популярности, тройку лидеров замыкает BMW с моделью X5 – 126,2 тыс. км. Далее в списке значатся Volkswagen Touareg (184,8 тыс. км) и Toyota Land Cruiser Prado (147,6 тыс. км). Топ-10 замкнули Hyundai Santa Fe, BMW 3-й серии, BMW X6, Audi Q7 и Ford Transit.

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Источник: iz.ru