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Названа дата, когда можно будет переобувать зимнюю резину

Синоптик Шувалов: переобувку резины лучше отложить до 20-х чисел апреля

Жителям Москвы и других городов ЦФО стоит отложить замену зимней резины авто на летнюю на конец апреля, считает руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

По его словам, жителям Воронежа, а также городов, что находятся южнее него, менять зимнюю резину на летнюю можно уже сейчас. Но тем, кто проживает севернее, синоптик рекомендует подождать. Людям, проживающим в этой местности, предпочтительнее отложить смену покрышек до 20-х чисел апреля, потому что в начале следующего месяца вернется пасмурная погода, рассказал синоптик.

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По его словам, 5 апреля в средней полосе РФ ожидается еще одно наступление холодов. Шувалов заметил, что в начале месяца в ночные часы температура упадет до заморозков и даже выпадет снег.

«В связи с этим я рекомендую автомобилистам, которые проживают севернее Воронежа, отложить смену покрышек. Это в том числе касается москвичей, а также граждан, выезжающих на машине из южных городов по направлению к северным», — заметил Шувалов.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
29.03.2024
Фото:freepik / senivpetro
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