Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

Эксперт «За рулем» напомнил, что нужно проверить в машине после зимы

Проинспектируйте ходовую часть

Подвеска зимой испытывает большие нагрузки. При попадании в яму непрогретые амортизаторы могут получить повреждения клапанов и уплотнений. Сайлент-блоки рычагов на морозе чаще трескаются. Пыльники шарниров приводов колес и рулевых тяг быстрее теряют герметичность.

Даже пружины, поврежденные коррозией, ломаются обычно зимой. Все эти неисправности нужно выявить и устранить до того, как начнете ездить быстро и на дальние расстояния.

Небольшое запотевание амортизатора допустимо, но такая течь – нет.

Осмотрите летние шины

До переобувки остаются считаные недели. Заранее осмотрите летние шины – нет ли повреждений протектора и боковин.

Если давление в шинах снизилось за зиму на 0,2-0,3 бара — это нормально. Если больше – ищите места утечек. Поторопитесь, пока в шиномонтажи не выстроились очереди для сезонной замены покрышек.

Оцените, не пора ли поменять шины из-за износа. Высота протектора должна составлять не меньше 1,6 мм.

Внимание к кузову

Загнав машину на смотровую яму или подняв на подъемнике, осмотрите силовые элементы – нет ли ржавчины на порогах и лонжеронах. Возможно, есть смысл потратиться на профессиональную антикоррозионную обработку кузова.

После тщательной мойки автомобиля от зимней грязи и реагентов оцените состояние наружных панелей. Появившиеся за зиму царапины и сколы нужно обработать антикоррозионными средствами или подкрасить.

Покрытие порога облезло. Предстоит работа по защите от коррозии.

Просушите салон

Внутрь автомобиля зимой мы наносим много снега. Он тает, вода проникает под коврики и пропитывает ковровое покрытие и теплошумоизоляцию. Из-за сырости начинает образовываться плесень, появляется неприятный запах и даже ржавеет пол.

Если ковер слегка влажный, положите под коврики газеты. Если воды много, потребуется тщательная сушка с частичной или полной разборкой. Муторно и долго, но все же лучше, чем заделывать дырки в полу!

Проверьте систему охлаждения

Весной нагрузка на систему охлаждения увеличивается. В пробках, которых с приходом теплого времени года становится больше, многие автомобили начинают перегреваться.

Внимательно следите за температурой двигателя. На автомобилях без указателей температуры можно использовать адаптер ELM 327, который выдает показания на смартфон. Такая проверка позволит убедиться, что с системой охлаждения все в порядке.

Если устанавливали на зиму картонку перед радиатором и укрывали силовой агрегат автоодеялом – не забудьте их убрать.

Помойте радиаторы

Теплообменник кондиционера у большинства современных автомобилей находится перед радиатором двигателя. И он порой так плотно забивается грязью, что перестает пропускать воздух, из-за чего радиатор мотора перестает эффективно работать.

Кроме того, между двумя этими теплообменниками за лето накапливается пух и листва. А за зиму этот слой «цементируется» грязной жижей с реагентами.

Конденсатор кондиционера, загрязненный до такого состояния, не даст охлаждаться ни вам, ни мотору.

Чтобы восстановить нормальную работу системы охлаждения, порой достаточно помыть теплообменники снаружи. При сильных загрязнениях или из-за особенностей конструкции автомобиля иногда приходится снимать бампер и даже радиатор двигателя.

Обслужите кондиционер

Кондиционер лучше проверить до наступления жары. Хотя бы потому, что в сезон в специализированные фирмы по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования выстраиваются длинные очереди.

Воздух, выходящий из дефлекторов, должен иметь температуру не выше +7°С. Пока на улице прохладно, проверку придется проводить в теплом боксе или подземном паркинге.

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