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Легендарный значок Lamborghini изменился: что нового

Lamborghini впервые за 20 лет сменила логотип

Итальянский автопроизводитель Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменил свой логотип с «разъяренным быком», сообщается на сайте компании.

Новый логотип сохранил изображение быка, но теперь его изображение стало более минималистичным и сдержанным. В целом логотип сохранил и другие свои основные черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. Но рисунок стал более «плоским», так как в компании решили отказаться от рельефов.

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Уточняется, что главные цвета нового лого Lamborghini – черный и белый, а для привычных желтого и золотистого оставили «роль» акцентов. При этом все оттенки стали более приглушенными.

По прогнозам, обновленный логотип впервые появится на суперкаре, который станет преемником Huracan. Lamborghini испытывает его уже около года. Также значок должны поставить на обновленной версии кроссовера Urus и нынешнем флагмане Revuelto.

Ранее эксперт «За рулем» посоветовал, какое моторное масло купить.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: www.lamborghini.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Lamborghini
29.03.2024
Фото:Unsplash | Lamborghini
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