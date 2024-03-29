Некоторым водителям разрешили отказаться от проверки на алкоголь
Водитель В., управляя автомобилем, внезапно почувствовал себя неважно и остановился на обочине дороги. Его состояние было настолько плохим, что он с трудом отвечал на вопросы прибывших сотрудников ГИБДД.
Подозревая, что водитель может быть пьян – из-за несоответствия его поведения обстановке, несвязной речи и позы, – полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
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Водитель отказался от проверки на месте и от медосвидетельствования в стационаре тоже. Позднее в тот же день его госпитализировали с диагнозом инсульт.
Однако мужчину все равно оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев, полагая, что он осознавал суть происходящего и умышленно отказался от медицинского освидетельствования.
В обычной ситуации отказ водителя от медосвидетельствования автоматически уравнивает человека с пьяным за рулем, однако тут ситуация была нестандартная, поскольку В. действительно стало плохо до такой степени, что проходить тестирование просто не было сил.
Нижестоящие суды поддержали решение о лишении прав, но первый кассационный суд общей юрисдикции не согласился с ним, учитывая физическое состояние В. в момент отказа от освидетельствования.
Здесь посчитали, что имеются неустранимые сомнения в том, что В. на момент составления в отношении него протокола физически мог пройти указанное освидетельствование и умышленно бездействовал.
Постановление нижестоящих инстанций было отменено, а производство по делу прекращено. Теперь суды должны ориентироваться на такие правовые позиции.
Но в этой ситуации инспекторов винить нельзя, они действуют по инструкции, отправляя водителей на медицинское освидетельствование при подозрении на нетрезвое состояние. Исключений, когда водителю становится плохо за рулем, в этой инструкции не предусмотрено.
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Источник: «Российская газета»