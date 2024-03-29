Сколько подождать до «переобувки»: эксперт напомнил о правилах сезонного шиномонтажа
Из-за перепадов температур менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется, пояснил автоэксперт Валерий Арутин. Из-за минусовых температур ночью с утра на дороге еще может образовываться наледь, заметил он.
Массово менять шины автовладельцы начинают, когда среднесуточная температура устойчиво держится на отметке +7оС, пояснил эксперт.
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Он напомнил, что в 2023 году вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым эксплуатация зимних шин запрещается с июня по август. На данный момент за это нарушение предполагается штраф в размере 500 рублей, но инспекторы могут выписать его неограниченное количество раз в течение одного дня.
Также эксперт заметил, что на зимней резине не стоит ездить круглый год – из-за этого повышается износ, ухудшаются тормозные характеристики и растет расход бензина. Также Арутин заметил, что протектор, состоящий из большого количества ламелей, не предназначен для эффективной работы при плюсовой температуре.
Автоэксперт не рекомендует использовать шины с дефектами. Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм, а лучше – не менее 3 мм, пояснил он.
«При постоянной езде в качестве меры предосторожности рекомендуется заменить шины, если срок службы превысил пять лет, даже если они выглядят хорошо и не использовались до уровня индикатора износа рисунка протектора», – подытожил Арутин.
Ранее эксперт «За рулем» напомнил, что нужно проверить в машине после зимы.
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Источник: Life.ru