Машины с транзитными номерами не пускают в Беларусь: что случилось

Польша и Латвия запретили вывоз в Белоруссию машин с моторами объемом более 1, 9 л

Власти Польши и Латвии наложили запрет на провоз автомобилей в Белоруссию, в том числе с транзитными номерами, стоимость которых превышает 50 тыс. евро (4,9 млн по курсу, актуальному на момент публикации). Об этом пишут белорусские СМИ.

«Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь с объемом двигателя объемом более 1,9 л или стоимостью свыше 50 тысяч евро. Личных машин это не касается, а вот авто на транзитных номерах выехать не могут. Автомобили попросту разворачивают на границе», – сообщили СМИ.

Отмечается, что подобные сообщения поступают только с единственного работающего пограничного перехода на белорусско-латышской границе «Патерниеки» и польского «Тересполь» на границе с Брестской областью.

К проезду допускаются только те автомобили, владельцы которых предоставляют справку от производителя, в которой указано, что завод не имеет претензий к частному вывозу транспортного средства на территорию стран ЕАЭС.

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Источник: tvr.by