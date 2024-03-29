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Эти ошибки чаще всего приводят к поломке коробки-автомат

Автоэксперт Родионов: Опасная манера вождения приводит к поломке АКП

Некоторые ошибки водителя при использовании машины с автоматической коробкой передач могут быстро привести к поломке агрегата, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он пояснил, что неправильные действия с АКП часто связаны с привычками водителей, которые ранее ездили на механике. Так, очень негативно отражаются переключения коробки во время движения, когда автомобиль еще не полностью остановился, а водитель из положения «драйв» переводит рычаг переключения передач в «паркинг». «Если такие действия повторять регулярно, коробка может выйти из строя», – отметил Родионов.

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Также он отметил, что многие водители, привыкшие к МКП, при движении в горку правой ногой жмут на газ, а левой – придерживают тормоз. Но это грубая ошибка, отмечает представитель Fit Service. При управлении АКП следует использовать только одну правую ногу.

Среди причин поломки агрегата автоэксперт указал также опасную манеру вождения. Если ездить подобным образом сразу после запуска автомобиля, то АКП может этого «не пережить», так как на ее прогрев требуется время.

Еще к поломке АКП приводит и несвоевременная замена масла в этом агрегате.

Ранее «За рулем» рассказал, как избежать неприятностей с АКП.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
29.03.2024
Фото:freepik / freepik
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