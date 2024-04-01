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Как покрыть долги? Разобрать на запчасти чужой трактор! (нет)

В Томской области осудят мужчину, продавшего тракторные запчасти на 22 млн рублей

В Томской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Следствие считает, что в период с мая по июнь 2023 года он предложил своему знакомому купить крупногабаритные запчасти трактора.

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Рама, двигатель, кабина, часть облицовки – то немногое, что уцелело...
Рама, двигатель, кабина, часть облицовки – то немногое, что уцелело...

Таким образом он рассчитывал покрыть собственные долги, а покупателя убедил, что запчасти – его личные. На самом же деле они, как и сам трактор, принадлежали организации.

«После сделки злоумышленник при помощи бригады рабочих и погрузчиков разобрал транспортное средство и доставил запчасти из села Березовка Первомайского района в город Асино. Оставшиеся детали обвиняемый реализовал жителю поселка Белый Яр, который направил в ангар, где находился трактор, своих рабочих. Те за 4 дня полностью разукомплектовали его», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

И тут собственники обнаружили, что от их машины остались только кабина, рама и двигатель. На все вопросы к предприимчивому продавцу они получили такой ответ: запчасти похищены неизвестными лицами. Ущерб был оценен в сумму свыше 22 млн рублей.

Мост в числе других компонентов удалось найти и вернуть собственнику
Мост в числе других компонентов удалось найти и вернуть собственнику

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники угрозыска разоблачили обвиняемого. Часть запчастей стоимостью более 11 млн рублей удалось найти и передать законному владельцу. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
01.04.2024
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