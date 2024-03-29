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Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поддержали акцию по сдаче крови

Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» сдали кровь для пациентов, нуждающихся в переливании

Донорский пункт был организован на площадке московского офиса компании. В акции приняли участие более 30 сотрудников.

Медицинские работники провели обязательный осмотр участников акции, при помощи оборудования мобильной лаборатории осуществили забор крови с соблюдением всех стандартов процедуры. В течение дня волонтеры сдали кровь, которая необходима для оказания экстренной помощи. Сформированный запас направлен на хранение и проверку в банк центра крови, откуда будет передан в учреждения здравоохранения Московского региона.

Волонтерские акции по сдаче крови регулярно проходят в офисах и на производственных площадках «Газпромнефть-СМ». Многие сотрудники являются активными донорами и системно поддерживают банки крови. К донорскому движению в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и других регионах присоединились более 200 специалистов компании.

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За Рулем«За рулем»
Фото:Мария Никитина
Количество просмотров 2
29.03.2024
Фото:Мария Никитина
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