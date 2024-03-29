#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей
29 марта
Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей
«Автостат»: в России зарегистрировано почти 3...
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
29 марта
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...
Сделано в России: бывший завод Nissan взял ориентир на максимальную локализацию
29 марта
Сделано в России: бывший завод Nissan взял ориентир на максимальную локализацию
Смольный: «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит...

Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей

«Автостат»: в России зарегистрировано почти 3 млн дизельных легковых автомобилей

В России зарегистрировано 2 млн 653 тыс. легковых автомобилей с дизельным мотором, это 5,7% от общего количества легковых машин по состоянию на 1 января 2024 года. Такие цифры опубликовали эксперты аналитического агентства «Автостат».

В ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.» специалисты выяснили, что Toyota является самой распространенной маркой в этом сегменте. На начало текущего года в российском парке насчитывалось 440,5 тыс. единиц таких машин – это 16,6% от общего количества.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

Вторую строчку рейтинга занимает BMW – на эту марку приходится 285,8 тыс. автомобилей (доля – 10,8%) на территории Российской Федерации. Тройку лидеров замыкает Volkswagen – его показатель 206,6 тыс. единиц, а доля 7,8%. Далее в списке идут Mitsubishi с 204 тыс. экземпляров, и Mercedes-Benz – на его счету 185,4 тыс. машин, на долю которых приходится 7,7% и 7% соответственно.

Что касается моделей, то бесспорным лидером в «дизельном» парке легковых автомобилей является Toyota Land Cruiser Prado 150 – таких внедорожников насчитывается в России 120,3 тыс. единиц. Следом расположился внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с показателем 90,5 тыс. единиц. В топ-3 попал кроссовер Hyundai Santa Fe (79,7 тыс. шт.). Совсем немного от него по показателям отстал кроссовер Kia Sorento (79,1 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (78 тыс. шт.).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
29.03.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0