Надежность вне конкуренции: эта марка с дизелем признана у россиян лучшей

«Автостат»: в России зарегистрировано почти 3 млн дизельных легковых автомобилей

В России зарегистрировано 2 млн 653 тыс. легковых автомобилей с дизельным мотором, это 5,7% от общего количества легковых машин по состоянию на 1 января 2024 года. Такие цифры опубликовали эксперты аналитического агентства «Автостат».

В ходе подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.» специалисты выяснили, что Toyota является самой распространенной маркой в этом сегменте. На начало текущего года в российском парке насчитывалось 440,5 тыс. единиц таких машин – это 16,6% от общего количества.

Вторую строчку рейтинга занимает BMW – на эту марку приходится 285,8 тыс. автомобилей (доля – 10,8%) на территории Российской Федерации. Тройку лидеров замыкает Volkswagen – его показатель 206,6 тыс. единиц, а доля 7,8%. Далее в списке идут Mitsubishi с 204 тыс. экземпляров, и Mercedes-Benz – на его счету 185,4 тыс. машин, на долю которых приходится 7,7% и 7% соответственно.

Что касается моделей, то бесспорным лидером в «дизельном» парке легковых автомобилей является Toyota Land Cruiser Prado 150 – таких внедорожников насчитывается в России 120,3 тыс. единиц. Следом расположился внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с показателем 90,5 тыс. единиц. В топ-3 попал кроссовер Hyundai Santa Fe (79,7 тыс. шт.). Совсем немного от него по показателям отстал кроссовер Kia Sorento (79,1 тыс. шт.), а замыкает пятерку лидеров внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (78 тыс. шт.).

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Источник: autostat.ru